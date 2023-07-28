Büyük Altay’da gözler Kutay’da

Afyon'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Altay'da gündem Kutay Yokuşlu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı fesheden genç stoper ile yönetim tekrar temasa geçti. İsveçli stoper Eric Björkander ve İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin ayrıldığı siyah-beyazlılarda genç savunmacı Efe Sarıkaya'nın da bonservis bedeli alınarak Bodrumspor'a satılması gündeme gelirken, transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi defans hattında daha fazla kan kaybetmemek için kötü ayrıldığı Kutay'a yeşil ışık yaktı.

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

Altay'ın altyapısından yetişen ve henüz kulüp bulamayan Kutay'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Özellikle savunma bölgesinde alternatifsiz kalan teknik patron Tuna Üzümcü'nün Kutay dönmesini çok istediği ve yönetime de bu yönde rapor verdiği öğrenildi.