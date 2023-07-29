Büyük Altay’da gündem Eric

TRENDYOL 1. Lig ekibi Altay'da yabancı oyuncu depremi yaşanıyor. Kadrosunda tek yabancı oyuncu olarak sadece Marco Paixao kalan İzmir temsilcisi, Naderi ve Björkander'le yüksek maaş beklentisi nedeniyle yolları ayırırken, İsveçli stoperle uzlaşmak için kolları sıvadı. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Hırvatistan ekibi Istra'ya transfer olan Eric, geçen sezon 1. Lig'de de oynadıktan sonra ödemeleri yapılmayınca İzmir ekibini FIFA'ya şikayet edip yuvadan uçtu.

ALACAKLARI VAR

Eski yabancı oyuncularına olan 10 milyon Euro'nun üzerindeki borcu nedeniyle 1.5 sezondur transfer yasağı bulunan Altay, FIFA'da yeni bir dava dosyası oluşmaması için Björkander'le uzlaşmak istiyor. Siyah-beyazlıların İsveçli defans oyuncusuna alacaklarının yarısını ödeyip sorunu çözmeyi planladığı öğrenildi. Björkander bu teklifi kabul etmemesi halinde, ödeme almak için uzun süre beklemek zorunda kalacak.

KUTAY YOKUŞLU'YLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

AFYON'DA ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Altay'ın, sözleşmesini tek taraflı fesheden stoper Kutay Yokuşlu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Defans hattında takımdan ayrılan as stoper Björkander'in ardından daha fazla kan kaybetmemek için Kutay'a yeşil ışık yakan yönetimin henüz net bir karara varmadığı kaydedildi. Kutay konusundaki gelişmelerin önümüzdeki hafta içinde çözüme kavuşması bekleniyor.