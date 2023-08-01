Büyük Altay’da Ceyhun umutlu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Altay'da, tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam açıklamalarda bulundu. Altay'da forma giydiği için gururlu olduğunu ve zorlukları aşacaklarını belirten Ceyhun, "Büyük Altay'a gelmek için çok uğraştım. Bazı zorluklar çekiyoruz ancak bu zorlukları aşacak kadroya sahibiz. Kamp ortamımızda aile havasını yakaladık. Geçen sezon ile aynı kadroya sahibiz. İyi şartlar altında çalışıyoruz, yoğun tempo yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DESTEK İSTEDİ

Taraftarlardan ve camiadan destek isteyen tecrübeli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon birçok maçta taraftarlarımızdan uzak kaldık. Bu sene de inşallah onların destekleri ile daha büyük hedeflere ulaşırız. Biz saha içinde, onların da saha dışında ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum" dedi.