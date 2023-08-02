Trendyol 1. Lig'de ekonomik zorluklar ve transfer yasağına rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Altay'da bu sezon da tecrübe konuşacak. İzmir ekibi, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle gençlerle harmanlayacağı kadrosunda yine tecrübe kozunu kullanacak. Siyah-beyazlılar 1. Lig'in en deneyimli forvet hattına sahip olmasıyla dikkatleri çekerken, Deniz (37), Paixao (38) ve Murat Uluç (42)'a ek olarak 19 yaşındaki Nurettin ve 21 yaşındaki Ali Kızılkuyu ile rakiplerini vurmaya çalışacak.

28 GOLE KATKI SAĞLADILAR

Geride kalan sezonda kısıtlı kadrosu ve aldığı cezalara rağmen kümede kalmayı başaran İzmir temsilcisinde üç deneyimli forvet toplamda 28 gole katkı sağladı. Altay'ın Portekizli usta forveti Paixao rakip ağlara gönderdiği 21 golle takımına adeta hayat verirken krallık tacını da taktı. 'Marco Paşa' takım arkadaşlarına 4 golün de pasını verdi. Deniz Kadah 1 gol, 1 de asiste imza atarken, Murat Uluç da 1 gol kaydederek İzmir ekibine katkı sağladı.

EREN ERDOĞAN: BU YIL DAHA İYİ OLACAĞIM

Altay'ın genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Geçen sezon ilk kez düzenli forma giydiğini söyleyen Eren, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim diyebilirim ama daha iyisi de olabilirdi. Bu sezon daha iyi olacağımı düşünüyorum. Skora daha fazla katkı vermek istiyorum" dedi. Eren, bu sezon 10 numaralı formayı giyecek.