Büyük Altay’da Özgür’e tam not

ALTAY'DA takım kaptanlarından Özgür Özkaya, yeni sezon öncesi antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik ekipten tam not aldı. İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin takımdan ayrılmasının ardından savunmanın solunda formayı giymeye hazırlanan Özgür, kamp dönemindeki futboluyla alkış topladı. Geçen sezon sakatlığının etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Özgür'ün yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağını belirten teknik direktör Tuna Üzümcü, "Naderi'nin yokluğunu aratmayacaktır. Bu sezon Özgür'ün sezonu olabilir. Performansından çok memnunuz. Tecrübesi ve kalitesiyle fark yaratacağına inanıyorum" dedi.

BERKAN DEMİR: KENETLENDİK

TRENDYOL 1. Lig'de hazırlıklarını sürdüren Altay'da genç orta saha Murat Berkan Demir, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Demir, yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Birbirimize inanılmaz derecede bağlıyız. Takıma ve camiaya güveniyoruz. Sağlık ekibinden personele kadar bir bütün olduk. Takımda aile ortamı var. Kenetlendik. İçerideki herkes Altaylı olduğu için. Altay Altaylılarındır cümlesini yaşıyoruz. Burası bizim evimiz. Sonuna kadar böyle olacak" dedi.