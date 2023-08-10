Şirketleşme kongresi

Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle düştükten sonra transfer yasağına rağmen geçen sezon 1. Lig'de tutunmayı başaran Altay'da haziran ayında güven tazeleyen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

BİRÇOK GÜNDEM MADDESİ VAR

Siyah-beyazlılar, 24 Ağustos Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Ağustos Perşembe günü şirketleşme için düğmeye basacak. Altay aynı gün tüzük tadili yapma kararı da alacak. Siyah-beyazlıların kongresinde, "Kulübün futbol şubesinin şirketleşmesi sürecinin başlatılması, marka ve pazarlama haklarının kurulan-kurulacak olan ilgili Sportif A.Ş.'ye belirlenecek süre boyunca kiralanması, futbol şubesinin (amatör ve profesyonel olarak bir bütün halinde) tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması, tesislerin devir sonrasında şirkete kiralanması, devir sözleşmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi" maddeleri görüşülerek oylamaya sunulacak.

İŞTE YENİ FORMALAR

Altay, Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından formaları paylaşarak taraftarının beğenisine sundu. #KudretiArmasında etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek. Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra dikey şeritlerin bulunduğu siyah ile beyaz forma ve arma şeklinde olan motiflerin bulunduğu turkuaz formayı yeni sezonda terletecek.