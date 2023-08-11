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Altay'a yabancı talip

İzmir’in köklü kulübü Altay’ın şirketleşmesi halinde yatırımcısının da hazır olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinde gözler şirketleşme için yapılacak kongreye çevrilirken, siyah-beyazlılara Malezyalı enerji şirketi Petronas'ın talip olduğu iddia edildi. Şirketleşme olursa Altay devre arasında transfer yapabilecek

Altay’a yabancı talip

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetim 24-31 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda camiadan şirketleşme yetkisi istemeye hazırlanırken, 109 yaşındaki siyah-beyazlılara yabancı sermayeli bir şirketin talip olduğu ortaya çıktı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in ismi gizli tutunan bu şirketle temasları sürdürdüğü öğrenilirken, söz konusu şirketin kulübün 10-12 milyon Euro civarındaki transfer yasağı borcunu incelediği belirtildi.

PETRONAS İDDİASI GÜNDEMDE

Bu şirketin siyah-beyazlılara, "Siz öncelikle yetkiyi alın, biz yatırım yapmaya hazırız" mesajı verdiği ifade edildi. Söz konusu yabancı sermayeli şirketin Malezyalı enerji şirketi Petronas olduğu iddialar arasında. Yeni yasa gereği yapılacak tüzük kongresinin ardından şirketleşme ve devir işlemlerinin de tamamlanması halinde Altay'ın ara transfer döneminde takviye yapabileceği kaydedildi. İzmir temsilcisi ile ilgilenen yerli şirketler olduğu da dile getirildi. Altay Başkanı Ayhan Dündar, geçen ay yaptığı açıklamada hisselerin yüzde 51'inin dernekte kalması şartıyla şirketleşme gerçekleşebileceğini söylemişti.

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