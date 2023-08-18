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En tecrübelisi Altay

İzmir ekibi ilk hafta sahaya sürülen 11’ler içinde 30.6 yaş ortalamasıyla en deneyimli ekip oldu.

BERKE ÖZBAY
En tecrübelisi Altay

TRENDYOL 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Altay, sezonun ilk maçları geride kalırken ilk 11'ler baz alındığında Şanlıurfaspor karşısında sahaya çıktığı kadroyla en tecrübeli ekip olarak dikkatleri çekti. İzmir temsilcisinde teknik direktör Tuna Üzümcü'nün on birde görev verdiği futbolcuların yaş ortalaması 30.6 olurken, ilk haftada 1. Lig'in en deneyimli ilk 11'i oldu.

17 TAKIM ARASINDA ZİRVEDE

1. Lig'de mücadele eden 17 takım arasında en deneyimli ekip olan siyah-beyazlılarda ligin en deneyimli futbolcularından olan İbrahim Öztürk (42), Paixao (38), Deniz (37), Özgür ile Ceyhun (35), Tolga (33) ve Zeki (32) yaş ortalamasını ve tecrübeyi artıran isimler oldu. İzmir temsilcisini, 30.1 ortalamayla Çorum FK ikinci, 29.8 ile Kocaelispor ise üçüncü sıradan takip etti. Diğer İzmir ve Ege ekipleri Manisa FK 29.1 yaş ortalamasıyla sahaya çıkarken, Bodrum FK 27.9, Göztepe ise 27 yaş ortalamasıyla mücadele etti.

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