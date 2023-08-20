  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Son Dakika... Altay sahasındaki maçı 1-0 kazandı

Son Dakika... Altay sahasındaki maçı 1-0 kazandı

Son Dakika... Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Altay ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. İzmir ekibi müsabakayı 1-0 kazandı.

İHA
Son Dakika... Altay sahasındaki maçı 1-0 kazandı

Son Dakika... Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzmir ekibi Altay sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Altay müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Tuzlasporlu Gameli uzaklardan kaleyi düşündü ve top az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kenardan Zeki'nin ortasında Deniz gelişine vurdu ve top yandan dışarı çıktı.

38. dakikada Mehmet'in ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı çıktı.

73. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Ceyhun topu arka diğere indirdi. İbrahim Öztürk de takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA