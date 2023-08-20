Son Dakika... Altay sahasındaki maçı 1-0 kazandı

Son Dakika... Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzmir ekibi Altay sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Altay müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Tuzlasporlu Gameli uzaklardan kaleyi düşündü ve top az farkla yandan dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kenardan Zeki'nin ortasında Deniz gelişine vurdu ve top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Mehmet'in ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Ceyhun topu arka diğere indirdi. İbrahim Öztürk de takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0