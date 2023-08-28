Altay’ın tadı kaçtı

1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Altay, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. 7. dakikada Pasixao'nun çevirdiği topta Zeki vurdu ancak savunma çıkardı. 11'de Paixao ceza sahasında yerde kaldı ama hakem devam dedi. 17'de Tanque'nin pasında Cem'in vuruşu kaleci Eren'de kaldı. 33'te Amaral'ın ara pasında Tanque'nin kontrol edip yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 38'de sağ kanattan etkili gelen Amaral, yerden ortasını yaptı. Arka tarafa açılan topa Cem düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti.

MAÇ BİR ANDA HAREKETLENDİ

İkinci yarı Kocaelispor kontrollü bir oyunu tercih ederken, Altay da etkili olmakta zorlandı. 72. dakikada Altay'ın kullanacağı serbest vuruş öncesinde Ceyhun acı içinde hakemin yanına giderek omzunun morardığını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Fofana'nın Ceyhun'u ısırdığını gördü ve bu oyuncuyu oyundan attı. Kullanılan serbest vuruşta yaşanan karambolde Zeki'nin vuruşu direkten döndü. 83'te sağ taraftan yapılan ortaya Emir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Altay atağında arka direkte topla buluşan Zeki, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 90+8'de ceza sahası içinde Paixao yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Paixao penaltıyı gole çevirdi ve maç 3-2 bitti.