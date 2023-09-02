Altay’da flaş iddia

Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yönetim kurulu şirketleşme yetkisi alırken, ortaya flaş bir iddia atıldı. Futbol şubesinin şirketleşmesi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı kulübe, yaklaşık 4 yıldır Beşiktaş başkanlığını sürdüren Ahmet Nur Çebi'nin yatırımcı olabileceği iddia edildi. Urla'dan yazlık aldığı öğrenilen ve Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ile Martaş Lima Tesisleri gibi şirketleri olan 63 yaşındaki Ahmet Nur Çebi'nin, Altay Başkanı Ayhan Dündar ile temasta bulunduğu belirtildi.

'DENİZLİ DE DEVREDE' İDDİASI

Gerçekleştirilen genel kurulda şirketleşme adına atılacak adımlar için ilk hamle hayata geçirilirken, Türk futbolu, Altay ve Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin de bu işbirliği için kritik bir noktada olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde futbolcu ve teknik direktör olarak sayısız başarıya imza atan, geçtiğimiz dönemlerde başkanlık için de adı geçen Denizli'nin, iki taraf arasındaki temasların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

PETRONAS ADI GEÇMİŞTİ

Altay yönetiminin şirketleşme kararıyla birlikte birçok yatırımcıyla temas halinde olduğu kaydedilirken, daha önce kulislerde Malezyalı enerji şirketi Petronas'ın da adı geçmişti.