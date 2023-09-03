Derbi ateşi

İzmir'in 1. Lig'deki köklü kulüpleri Altay ve Göztepe bugün çok kritik derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Altay'ın ev sahipliğinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Ozan Ergün düdük çalacak. Ligde ilk 3 maçında Şanlıurfaspor ve Kocaelispor'a mağlup olup, Tuzlaspor'u yenen siyah-beyazlıların 3 puanı bulunurken; Sakaryaspor ve Çorum FK'ya kaybedip, Ümraniyespor'la berabere kalan sarı-kırmızılılar ise 1 puanla alt sıralarda yer alıyor. Transfer yasağı devam eden Altay yeni sezona kan kaybederek başlarken, Göztepe ise yaptığı flaş transferlerle dikkat çekti.

BİRİ EKSİLDİ, DİĞERİ YENİLENDİ

Kadrosunu takviye edemediği gibi Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu ile yollarını ayırarak güç kaybeden siyah-beyazlılar altyapısından yeni gençleri A takıma dahil etti. Göztepe ise dış transferde 14 takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Altay'ın eski kalecisi Mateusz Lis'in yanı sıra Taha, Tarkan, Nielsen, Ümit, Ali Dere, Ogün, Fıratcan, Celil, Ahmed, Ihejirika, Messaoudi, Diouf ve Kubilay'ı renklerine bağladı.

ALTAY'A YENİ SPONSOR AVEK

Siyah-beyazlılar dün AVEK Otomotiv ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmaya göre futbol takımının oynayacağı resmi karşılaşmalarda giyeceği formanın ön göğüs reklam alanında "AVEK

Otomotiv" markası yer alacak. AVEK Otomotiv, geçtiğimiz hafta içinde düzenlenen lansman ile İzmir'in diğer köklü ekibi Karşıyaka ile de sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VAR

ALTAY'DA sakatlığı bulunan eski Göztepeli forvet Deniz Kadah'ın durumu maç saatinde netleşecek. Göztepe'de ise tedavisi süren sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalıp affedilmesi gündemde olan Eren Erdoğan'ın da bugün kadroda yer alması bekleniyor. Her iki takımda da son lig maçlarında sahaya çıkan on birlerde değişiklik beklenmiyor.

GENÇ TEKNİK ADAMLARIN SINAVI

Kritik İzmir derbisinde iki genç teknik direktör taktik savaşı verecek. Geçen sezon Sinan Kaloğlu'nun yerine ikinci yarıda sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Altay'ın 41 yaşındaki çalıştırıcısı Tuna Üzümcü ikinci kez Göztepe derbisine çıkacak.

Göztepe'de ise futbol metodolojisi direktörü iken bu sezon teknik direktörlüğe getirilen 39 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Radomir Kokovic ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.