Devler peşinde

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sıkıntılar yaşayan ve transfer yasağı bulunan Altay'ın genç yıldızı devleri peşine taktı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa ekiplerinin radarına giren Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya gibi genç isimlerle büyük sükse yapan İzmir temsilcisinin futbol sahnesine sunduğu son aday Mehmet Onur Yıldız'a da Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un kanca attığı öğrenildi. İki sezondur transfer tahtası kapalı olan İzmir temsilcisi kadrosundaki tecrübeli isimlere ek olarak altyapısından yetiştirip A takıma çıkardığı Arda Gezer, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz, Onur Efe, Caner Baycan ve Ali Kızılkuyu gibi gençlerle yoluna devam ederken, siyahbeyazlıların son gözdesi 16 yaşındaki santrfor Mehmet Onur Yıldız oldu.

OCAK AYINDA TEKLİF BEKLENİYOR

Geçen sezon iç sahada oynanan Tuzlaspor müsabakasında ilk profesyonel maçına çıkan genç yıldız adayı, bu sezon ise Kocaelispor müsabakasında 84'te oyuna girmişti. Beşiktaş ve Trabzonspor scoutlarının oyuncuyu sezon boyunca takip edeceği ve kısa sürede de Altay'a teklif yapmayı planladıkları gelen haberler arasında. Özellikle Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Mehmet Onur için daha istekli olduğu öğrenildi.

İZMİR EKİBİ REVİRE DÖNDÜ

Göztepe'ye son dakika golüyle kaybeden Altay kaçana yanarken adeta revire döndü. İzmir temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle Özgür ve Deniz kadroda yer almazken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih ile Onur Efe ise sahayı sedyeyle terk etti. İzmir temsilcisinde tecrübeli isim Tolga ise mücadele içinde kendisini birkaç kez yere bırakmasına rağmen mücadeleye devam etti. Kısıtlı kadrosuyla mücadele eden siyah-beyazlılarda oyuncuların son durumları yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.