Altay’da Eren çıkmazı

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet alan Altay'da gündem Eren Erdoğan. Yönetim, sözleşme uzatmaması nedeniyle kadro dışı kalan 22 yaşındaki hücumcu ile yeniden temaslara başlasa da henüz somut bir adım atılamadı. Kurmaylar ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı genç futbolcu ile el sıkışmak için temaslarını sürdürse de kulüp ve oyuncu arasındaki ufak pürüzlerde büyük bir aşama kaydedilemedi. Geçen sezon sergilediği başarılı performansla birçok takımın radarına giren Eren'in yönetimle bir türlü orta yolu bulamamasına tepki sesleri yükselmeye başladı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

İzmir ekibinde geride kalan kritik müsabakalarda forma giymeyen genç futbolcu için özellikle Göztepe mücadelesinin ardından bazı taraftarlar "Bu saatten sonra dönmesin" ifadelerini kullandı. Bu arada Altay'da sakat olan Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya ve Onur Efe'nin tedavilerine başlanırken bu süreçte milli ara da ilaç gibi geldi.