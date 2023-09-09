Derbi faturası çıktı

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta pazar günü oynanan Altay-Göztepe derbisi sonrası ev sahibi ekip konumundaki siyah-beyazlıların aldığı cezalar belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle Altay'a ihtar verirken, maraton alt tribün D-E ve numaralı alt tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi. İzmir temsilcisine saha olayları nedeniyle 56 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 15 bin 750 TL olmak üzere toplamda 75 bin 750 TL para cezası verildi.

75 BİN 750 LİRA PARA CEZASI

Siyah-beyazlılarda Kaleci Antrenörü Recep Öztürk ve santrfor Murat Uluç ise gördükleri kırmızı kart ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er müsabakadan men ve 19 bin 500'er TL para cezası aldı. 42 yaşındaki takım arkadaşı İbrahim Öztürk'le birlikte profesyonel liglerin en yaşlı ismi olan Murat Uluç, milli ara sonrası Erzurumspor deplasmanında kadroda yer almayacak.