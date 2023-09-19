Altay’da Palaz gündemde

Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 4-0'lık Erzurumspor mağlubiyeti sonrası düşme hattına gerileyen Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yolları ayıran yönetim, yeni teknik adam arayışlarına başladı. İzmir ekibinin, Koray Palaz'ı gündemine aldığı iddia edildi. İngiltere'de eğitim aldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Denizlispor'da başlayıp Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Alibeyköy, Tokatspor ve son olarak Afyonspor'da çalışan 44 yaşındaki teknik adamla yönetimin temasa geçeceği ileri sürüldü. Ligde 25 Eylül Pazartesi günü Bodrumspor'u konuk edecek Altay'da yönetimin bu karşılaşmaya kadar yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.

'İLK YARIDA KARAR VERDİM'

Altay ile yollarını ayıran Tuna Üzümcü, bu kararını 4-0 kaybettikleri Erzurum FK maçının ilk yarısında aldığını ifade etti. Müsabakanın 38'inci dakikasında bireysel hatalardan yedikleri gollerin ardından ardından istifa kararını aldığını belirten Üzümcü, "O anda artık 'tamam' dedim ve görevi bırakmaya karar verdim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DENİZLİ'YE ÇAĞRI

Altay'da lige kötü başlangıcın ardından taraftarlar takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli'ye sosyal medyadan çağrı yaptı. Kulübün maddi olarak zor durumda olduğunu ifade eden siyahbeyazlılar, bu süreç içinde Altaylı "Büyük Mustafa"nın sorumluluk almasını talep etti. En son Altay'da görev yapan 73 yaşındaki deneyimli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu