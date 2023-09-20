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Haberler Altay Büyük Altay’da favori Biçer

Büyük Altay’da favori Biçer

İzmir ekibinde yönetimin Cüneyt Biçer’i liste başı yaptığı ifade edilirken, B planı olarak Gökhan Karaaslan ismi konuşuluyor.

HABER MERKEZİ
Büyük Altay’da favori Biçer

Altay'da Tuna Üzümcü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren yönetimde teknik trafik sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine birçok teknik direktörü aldığı ifade edilirken, Cüneyt Biçer'i liste başı yaptığı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Elazığspor'u çalıştıran 47 yaşındaki İzmirli teknik adamın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Altay yönetiminin listesinde birçok ismin yer aldığı da ifade edildi. Siyah-beyazlıların gündeminde Mustafa Denizli, Koray Palaz, Sami Uğurlu ve Mustafa Er isimlerinin olduğu kaydedilirken B planı olarak 2021-22 yıllarında teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak görev yapan 30 yaşındaki Gökhan Karaaslan'ın düşünüldüğü ifade edildi.

METİN DİYADİN, IĞDIR'I TERCİH ETTİ

Eskişehirspor, Darıca Gençlerbirliği, Ümraniyespor ve Tractor kulüplerinde maçperformans analistliği ve yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Karaaslan'ın UEFA A Lisansı bulunuyor. Öte yandan İzmir ekibinin Metin Diyadin'le görüştüğü ancak deneyimli ismin Iğdır FK'yı tercih ettiği kaydedildi.

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