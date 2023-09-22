Karaaslan: Görevden kaçmam

Trendyol 1. Lig'de Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay'da teknik direktör arayışları sürüyor. Listesinde birçok aday bulunan siyah-beyazlı yönetimin gündeminde olduğu öğrenilen, Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan 30 yaşındaki çalıştırıcı Gökhan Karaaslan, yönetimin kendisiyle direkt olarak iletişime geçmediğini ancak dolaylı olarak nabız yoklandığını söyledi. İzmir temsilcisiyle gönül bağı olduğunu kaydeden Karaaslan, "Altay Kulübü, Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Altay'la Süper Lig'de görev yaptım, şampiyonluk yaşadım. Şartlar ne olursa olsun, görevden kaçmam" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR ARASINDA ÖN PLANDA

İzmir temsilcisinin gündeminde Sait Karafırtınalar, Cüneyt Biçer, Ramazan Kurşunlu ve Koray Palaz gibi isimler içinde Gökhan Karaaslan'ın öne çıktığı ifade edildi. Öte yandan siyah-beyazlıların pazartesi günü iç sahada oynanacak Bodrumspor karşılaşmasına büyük olasılıkla kulüp antrenörleri idaresinde çıkacağı belirtildi.