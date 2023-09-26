Önce Bodrum sonra Altay

Ege derbisinde kazanan çıkmadı. Altay ile Bodrum FK, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. 10. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, 2 kişiden sıyrıldı. Sol ayakla çektiği sert şut direkten döndü. 16. dakikada konuk ekip yine tehlikeli geldi. Samet'in ara pasında Aldair kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gineli oyuncunun şutu yandan auta gitti.

29'da sağ tarafta duvar pasıyla savunma arkasına sarkan Salih'in ortasını Bodrum savunması uzaklaştırdı. 32'de Bodrum FK penaltı kazandı.

Sağ taraftan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Celal, Arda'nın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 34'te penaltıyı kullanan Aldair, sert bir vuruşla Bodrum FK'yı öne geçirdi: 0-1.

DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ

İkinci yarının başında Altay gole yaklaştı. Gönderilen uzun topu Paixao Salih'in önüne indirdi. Salih'in dar açıdan çektiği sert şut üstten auta gitti. 53'te ani gelişen Bodrum atağında ceza sahası önünde topla buluşan Celal'in şutu az farkla auta çıktı. Düşük tempoda geçen karşılaşmada iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 88'de kullanılan kornerden Altay'ın beraberlik golü geldi. Açılan ortayı Paixao kafayla arka tarafa aşırdı. Burada gelişine vuran Zeki skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve derbi berabere bitti.

ALTAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK BODRUM'DA AYNI 11

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor maçının ardından görevi bırakan teknik direktör Tuna Üzümcü yerine vekaleten teknik koltuğa oturan Mustafa Ati Göksü, Erzurum maçında Üzümcü'nün sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı.

Göksu, Erzurum maçındaki 11'den farklı olarak kalede Ozan'ın yerine Eren'i, Kuban'ın yerine İbrahim'i, Arda'nın yerine de Caner'i ilk 11'e monte etti.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, Sakaryaspor'u mağlup ettikleri kadroyu değiştirmedi. Altay karşısına da Sakarya maçındaki 11 ile çıkmayı tercih eden Taşdemir istikrarı tercih etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Altaylı taraftarlar, kritik Bodrumspor maçına ilgi gösterdi. Maçın başlangıç düdüğünden önce Alsancak'ta toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ilk düdüğünü marşlar ve besteler söyleyerek bekledi. İlk düdüktaraftarlar, marşle beraber tribünlerdeki yerini alan 12. adam, karşılaşma boyunca yaptığı tezahüratlarla takımı motive etti. Bodrumspor taraftarı ise sabah erken saatlerde İzmir'e gelerek önce şehrin tadını çıkardı, ardından da Alsancak Stadı'na gelerek ilk düdükle birlikte takımlarını 90 dakika boyunca destekledi.