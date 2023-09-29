Altay’da Ali formaya yakın

Trendyol 1. Lig'de yarın Giresunspor deplasmanında galip gelerek düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, geçen hafta 1-1 biten Bodrum FK maçında sergilediği performansla formaya göz kırptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı Bodrum randevusunda 63'üncü dakikada oyuna giren Ali, özellikle başarılı ara paslarıyla dikkat çekti.
ÖZGÜR ÖZKAYA KADROYA DÖNÜYOR
İzmir temsilcisinin önemli pozisyonlara girmesini sağlayan 22 yaşındaki futbolcunun Giresun deplasmanında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Ali geçen sezon son haftadaki Tuzlaspor müsabakasında Paixao'ya yaptığı asistle alkış toplamıştı. Öte yandan Altay'da iyileşen sol bek Özgür Özkaya takımla antrenmanlara başlarken, deneyimli santrfor Deniz Kadah düz koşulara devam ediyor.