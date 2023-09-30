1. Lig’de heyecan dorukta

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden iki Ege ekibi Altay ve Manisa FK bugün galibiyet parolasıyla önemli maçlara çıkacak. Ligde 4 puanla 16. sırada yer alan Altay, bugün deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak maçı Burak Olcar yönetecek. Siyah-beyazlılarda takımın başında Bodrum maçında olduğu gibi antrenör Özkan Kılıç yer alacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren Deniz Kadah forma giyemeyecek. İyileşen Özgür Özkaya'nın ise kadroda yer alması bekleniyor.

MANİSA FK TELAFİ PEŞİNDE

Göztepe'ye geçen hafta evinde 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan 11 puanlı 6. sıradaki Manisa FK ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlılarda, cezalı Graovac yok. Öte yandan Manisa FK forması giyen Alman orta saha Yannick Stark, TFF'ye bildirilen kadroya alınmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti.