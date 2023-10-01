Büyük Altay teker teker

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı ve son iki haftada iki puanı hanesine yazdırdı. 1'de Ertuğrul'un soldan ortasında Erol'un ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti. 20'de savunmada İbrahim'den seken topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza alanı dışından sert şutunu Eren kurtardı. 38'de Paixao'nun pasında Ceyhun'un gelişine sert şutunu kaleci Erkan kornere çeldi. 39'da Ali'nin kullandığı kornerde Paixao'nun sert şutunda savunmada Şahin'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası karar iptal edildi.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

76'da savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Zeki'nin ceza sahası dışından aşırtma vuruşunu son anda Erkan kornere çeldi. 77'de Tolga'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ceyhun'un kafasını yine kaleci Erkan son anda çeldi. 79'da Tolga'nın kullandığı korner atışında bu kez de Marco Paixao kafasıyla kaleyi yokladı ancak kaleci Erkan yine geçit vermedi. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

SİYAH-BEYAZLILARDA TEK DEĞİŞİKLİK

ALTAY'DA yönetim henüz bir teknik direktörle anlaşmaya varamazken, takımın başında sahaya yine Özkan Kılıç çıktı. Kılıç, Giresunspor mücadelesinde geçen hafta oynanan Bodrum FK maçına göre kadroda tek değişiklik yaparken, orta sahada Arda Gezer'in yerine Ali Kızılkuyu'ya görev verdi. Sakatlığı süren Deniz Kadah ve takımla çalışmalara başlayan Özgür Özkaya ise yine kadroda yer almadı.

DEPLASMANDA İLK PUANINI ALDI

SİYAH-BEYAZLILAR, bu sezonki ilk deplasman puanını hanesine yazdırdı. Geride kalan üç mücadelede Şanlıurfaspor'a, Kocaelispor'a ve Erzurumspor FK'ya diş geçiremeyen ve sahadan yenilgiyle ayrılan Altay, Giresunspor karşısında 0-0'lık sonuçla gurbette puanla tanıştı