Altay’da olağanüstü genel kurul kararı

Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımının Süper Lig'den düşmesinden bu yana kulübün zorlu günler geçirdiği belirtildi.

Bu süreçte şirketleşme kararının alındığı hatırlatılarak, "Şirketleşme kararının alınmasından sonra bir genel kurul üyemiz iptal davası açmış olup dava süreci devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ekonomik anlamda yapılan sponsorluk anlaşmalarına rağmen geçmiş dönemden gelen mali yükün çok fazla olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sorun net olarak bellidir. Nereden geldiği ve nasıl çözüleceği de bellidir. Ekonomik ve kurumsal anlamda yeni düzene uygun çözümler bulmak şarttır. Yönetim Kurulu Başkanımız geçen hafta canlı yayında da bu söylemlerini tekrarlamıştır. Asıl olan kulübümüz ve geleceğidir. Yönetim Kurulu kulübe zaman kazandırmak, Yüksek Divan Kurulu da kendi misyon ve ilişkileri doğrultusunda kulübe yeni bir vizyon, ekonomi katmak adına çok önemli adımlar atmıştır. Sportif olarak kaybedilen hiçbir şeyin olmadığı, daha önümüzde 25 maçın olduğunu tüm camiaya hatırlatmak isteriz. Geldiğimiz noktada, tüm eleştirileri ve yaşadığımız zorlukları camiamıza aktarabilmek ve ortak bir çözüm bulabilmek adına yönetim kurulu olarak seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığımızı tüm camiamıza duyuruyoruz."