Marşlar yankılandı

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Altaylı oyuncular, kritik Sakarya karşılaşmasının öncesinde ısınmak için sahaya 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı tişörtler ile çıktı. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı Alsancak Stadı'nda marşlar ve besteler yankılandı. Taraftarlar, Türk bayrakları ve tişörtleriyle tribünleri renklendirirken 100. yıl coşkusu Alsancak'ta tavan yaptı. Altay taraftarı, Sakaryaspor ile oynanan mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın ve yönetimin camiaya destek çağrısına rağmen protokol tribünü de boş kaldı.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul, Sakaryaspor ile oynanan kritik mücadelede geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan ve mağlup olunan karşılaşmanın 11'inde bir değişiklik yaptı. Bahloul, Sakarya karşısına İbrahim'in yerine kart cezası sona eren Ceyhun'u sahaya sürmeyi tercih etti.