Bandırmaspor 2 - 0 Altay (Maç sonucu, puan durumu)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İzmir Altay'ı konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Doğan Can Davas ve 66. dakikada Mücahit Albayrak attı.

Bordo beyazlı takım, puanını 22'ye çıkararak 1. Lig'de 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Altay ise 5 puanla son sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Mulumba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can'ın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.

37. dakikada sağ kanattan Jozefzoon topu Levent'in önüne indirdi. Levent'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada Kale önünde topu alan Deniz topu ağlara gönderdi. Deniz'in golü pozisyon öncesindeki ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

47. dakikada Djitte'nin direkt kaleye yaptığı vuruşunda ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Sefa Özdemir'in eline çarpası sonucu hakem penaltı kararı verdi.

52. dakikada Doğan Can Davas'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada Kadem Harris'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sergen'in Kafa vuruşunda direkten dönen top Mücahit Albayrak'ın önünde kaldı. Mücahit topu ağlarla buluşturdu. 2-0

MUSTAFA ATİ GÖKSU: "PUANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da iki haftadır şanssız kaybettiklerini dile getirdi.

Göksu, ilk yarıda oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci devreyi de düşünürsek oyunu biz oynadık, rakibimiz gol attı. Bize 'Büyük Altay' diyerek onore eden Bandırmaspor taraftarlarına da teşekkür ederiz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü oluyor. Bu böyle devam edecek değil, inşallah önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu devam ettirip puanlar alarak alt sıralardan kurtulup üste çıkma düşüncesindeyiz. Oyuncu kardeşlerim çok üzgün ama onları oyunlarından dolayı tebrik ettik. Önümüzdeki hafta patlama yapacaklar diye düşünüyorum, inşallah öyle olur."

İşte Altay'ın son 9 maç performansı:

Kocaelispor: 3-2

Göztepe: 0-1

Erzurumspor: 4-0

Bodrumspor: 1-1

Giresunspor: 0-0

Ümraniyespor: 0-3

Gençlerbirliği: 3-0

Sakaryaspor: 1-2

Bandırmaspor: 2-0

Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır,

Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Bobadila dk. 78), Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 88), Cebio Soukou (Mehmet Özcan dk. 46), Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 77), Jozefzon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Kadeem Harriss dk. 64), Sergan Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Endre Sıtoe, Teknik Direktör: Taner Taşkın

Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir(Onur Efe dk. 60), Ceyhun Gülselam(Kurban Altunbudak dk. 83), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Yusuf Tekin dk. 72), Lopes Paixao, Arda Gezer(Enes Yetkin dk. 83), Efe Sarıkaya, Deniz Kadah (Mehmet Gündüz dk. 83.)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Erdem Özcan, İbrahim Öztürk

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Goller: Doğan Can Davas (dk. 52 pen.), Mücahit Albayrak (dk. 66) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Deniz Kadah (Altay) Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor)