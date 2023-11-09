Altay toparlanamıyor

EKONOMİK sıkıntılar çeken İzmir'in 110 yıllık köklü kulübü Altay'da işler yolunda gitmiyor. İzmir temsilcisi geride kalan 11 haftada sergilediği performansla son sırada konumlanırken, savunmada ve hücumda da dibe demir attı. Geride kalan süreçte rakip ağları sadece 6 kez sarsarak en az gol atan takım konumunda yer alan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 21 kez geçit vererek Tuzlaspor ile birlikte ligin en fazla gol yiyen ekibi oldu. Yaklaşık 500 milyon liralık borç yükü olan, 2 sezondur transfer yasağı bulunan ve futbolda sportif başarıdan uzak bir konumda olan İzmir ekibinde Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulunun aldığı seçim kararı üzerine ise hala bir aday çıkmazken, camia adeta sessizliğe büründü.

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Bugün yapılması planlanan seçimli genel kurulun yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 16 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi beklenirken, o tarihe kadar bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Futbolcuların antrenman boykotu yapması şirketleşme kararının ardından hala ciddi bir yatırımcı bulunamaması, Marco Paixao'nun flaş açıklamaları, başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından, Yüksek Divan Kurulu'nun görevi bırakmasıyla oldukça zorlu bir tabloyla karşı karşıya kalan İzmir temsilcisinin geleceği belirsizliğini koruyor.