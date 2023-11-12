Sessizliğin çığlığı

Dün lider Eyüpspor karşısına sürpriz yapma ve nefes alma umuduyla çıkan Altay adeta dağıldı. Geçen sezon yine büyük zorluklara rağmen lige tutunmayı başaran siyah-beyazlılar, bu sene de büyük bir mücadele örneğine imza atarak kötü günleri geride bırakma niyetindeydi. Ancak güzel temennilerle, büyük umutlarla başlanan sezonda 12 hafta geride kalırken gittikçe dibe çöken bir Altay seyrediyoruz.

BİR MAÇTAN İBARET DEĞİL

Siyah-beyazlılar her bir noktasından tel tel dökülüyor adeta. Dün oynanan maç ve alınan tarihi yenilgi, sadece bir lig maçından ibaret değil. İçinde birçok mesaj barındırıyor. Çok değil, sadece iki sezon önce Süper Lig'de mücadele eden Altay'ın büyük çöküşünü seyrediyor, tarihe tanıklık ediyoruz. Ekonomik sorunlar, özellikle futboldaki sportif başarısızlık, buna bağlı olarak taraftarın umudunu kaybederek tribünlerden uzaklaşması ve önü kesilemeyen düşüş, koca bir camianın artık gücünün kalmadığını ifade ediyor.

'BÜYÜKLER' NEREDE?

Karşılaşmada rakip takımın golleri ve maçın ardından oluşan stattaki sessizlik, 110 yıllık çınarın çığlığıydı sanki. Alsancak Stadı'ndaki karşılaşma, tükenmişliğin fotoğrafıydı. Tüm bunlara rağmen camia büyükleri ise hala sessiz. Açık konuşalım, belli ki "büyükler" durumdan pek de rahatsız değil! Bugünden tezi yok gerek yönetim, gerekse de "camianın büyükleri" gereken aksiyonu almalıdır. Ne Büyük Altay'ın aldığı sonuçlar, ne puan cetvelindeki yeri, ne de yaşadığı sorunlar, İzmir'e ve Altay camiasına yakışmakta. Bir an önce koca çınarın ayağa kalkması lazım.