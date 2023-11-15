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Altay’ın yolu zorlu

BERKE ÖZBAY
Altay’ın yolu zorlu
TRENDYOL 1. Lig'de zor günler geçiren ve puan cetvelinde dibi gören Altay'ı milli maç arasının ardından yine zorlu bir fikstür bekliyor. Galibiyet hasretini 10 maça yükselten siyahbeyazlılar, art arda iki deplasman maçına çıkacak. Altay bu süreçte ilk olarak 26 Kasım'da Play-Off hesabı yapan Çorum FK ile kapışacak, ardından yine gurbette Ege derbisinde 3 Aralık'ta Manisa FK'ya konuk olacak. Altay, geride kalan süreçte hanesine sadece 5 puan yazdırırken, bu puanların 4'ünü taraftarı önünde aldı. Deplasmanda 6 karşılaşmada terleyen siyahbeyazlılar, bu süreçte tek puanını Giresunspor'dan aldı. Alsancak Stadı'nda da istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, deplasmanda tamamen yokları oynadı.
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