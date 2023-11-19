Büyük Altay’a Efe tesellisi

Trendyol 1. Lig'de son olarak evinde lider Eyüpspor'a 7-1 yenilerek milli araya son sırada ve moralsiz giren Altay'da Efe Sarıkaya'nın performansı az da olsa teselli oldu. Hafta içinde Ayhan Dündar yönetimini değiştiren ve başkanlık koltuğuna Murat Pervane'yi oturtan İzmir temsilcisi, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Litvanya ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maçta iki gol birden kaydeden 17 yaşındaki savunmacısıyla gururlandı. Geçen sezondan bu yana genç yaşına rağmen siyah-beyazlıların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmeyi başararak birçok ekibin transfer listesine giren Efe Sarıkaya geçen sezon 27, bu sezon ise 10 lig mücadelesinde görev yaptı.