Kahreden tablo

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan, yeni başkan Murat Pervane ve yönetiminin kararıyla Djilali Bahloul ile yolları ayırıp takımın başına Serkan Afacan'ı getiren Altay kahreden bir tabloyla daha karşı karşıya kaldı. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan İzmir temsilcisi, profesyonel liglerde en fazla gol yiyen ekip konumunda yer aldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 12 karşılaşmada yediği 28 golle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden 115 takım arasında kalesinde en çok geçit veren takım oldu.

10 KARŞILAŞMADA AÇIK VERDİ

Savunmada büyük bir alarm veren Altay'ın hemen ardından Düzcespor (27), Uşakspor (26), Kırşehir ve Pendikspor (25) geldi. İzmir temsilcisini İstanbulspor, Tuzlaspor, Akhisarspor (22), Sarıyer ve Bursaspor (21), Tarsus İY, Karabükspor, Bayburt ve Sultanbeyli Bld (20) takip ediyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece iki maçta kalesini kapatmayı başarırken, 10 karşılaşmada ise savunmada açık verdi. Tuzlaspor ve Giresunspor'a gol şansı tanımayan Altay, en fazla golü ise Eyüpspor (7) ve Erzurum (4) maçlarında yedi.

ALTAY'DA AFACAN KENDİNDEN EMİN

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, taraftarlara "1914'te İzmir'de doğan parlayan yıldız Altay'ı daha da parlatmak için buradayız" mesajını verdi. Altay'ı bulunduğu konumdan bir an önce kurtarıp, hak ettiği yere getirmek istediklerini belirten Afacan, "Büyük Altay taraftarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tüm mücadelemiz kulübü başarılı ve değerli kılmak adına" dedi. Afacan, "Futbolcularla ortak dilimiz olduğunu düşünüyorum. Büyük bir aile olduklarını gösterdiler. Bunu zaten biliyordum. Bu büyük aileye değer katacağız" şeklinde konuştu.