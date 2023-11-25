Altay yönetimi destek istedi

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane, yaptığı yazılı açıklama ile kenetlenme çağrısında bulundu. Göreve yeni başlayan teknik direktör Serkan Afacan ve ekibine güvendiklerini ifade eden Başkan Murat Pervane, "Bu ve benzeri dönemlerden aile ortamını sağlayıp hep beraber el ele, omuz omuza tüm zorluklara göğüs gererek çıkabileceğimiz gerçeğini biliyoruz. Bu bağlamda açtığımız yeni sayfamızda tüm Büyük Altay'lıların bu durumu unutmayacağını ve kalbi Altay ile çarpan her bir ferdimizin birbirine sarılarak kenetlenmesini rica ediyorum" diye konuştu.

SAKAT EREN ERDOĞAN İYİLEŞTİ

Bu arada sakatlığı bulunan ve son Eyüp maçında forma giyemeyen Eren Erdoğan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyileşerek takıma katıldı. Tolga Ünlü ve kasığında gerginlik olan Zeki Yıldırım'ın da takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Siyah-beyazlılarda Paixao'nun ve Erdem'in tedavisi sürüyor.