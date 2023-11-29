Başkan Pervane’den MHK’ye veryansın

ALTAY Başkanı Murat Pervane, 3-0 mağlup oldukları Çorum FK maçının ardından karşılaşmanın hakem kadrosunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert bir dille eleştirdi.

Karşılaşmaya gölge düşürüldüğünü söyleyen Pervane, "Sezon başından günümüze dek birçok müsabakada hakemlerin takdir haklarının neredeyse tamamını rakiplerimiz lehine kullanmalarının bir sebebi var mı? Bilemiyorum. Altay kulübünün var olma mücadelesi verdiği şu günlerde müsabakalarda bu kadar fazla bariz hata yapılmasını anlayamıyorum. VAR protokolü var mı? Yok mu? TFF'nin yetkili kurulları ve MHK var mı? Yok mu? Adil oyun var mı? yok mu? Tüm yetkili ve sorumluları göreve davet ediyor, müsabakaların adil yönetilmesinin sağlamalarını ivedi olarak talep ediyorum. Benzer mağduriyetlerin, Altay özelinde tekrar yaşanmaması için konunun TFF ve MHK nezdinde takipçisi olacağımı beyan ediyorum. Hiç kimse ya da hiçbir kurum Altay için peşin hükümde bulunarak hareket edemez ve etmeyecektir" ifadelerini kullandı.