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Haberler Altay 7 takımın 3 puanı silindi! Aralarında Altay da var

7 takımın 3 puanı silindi! Aralarında Altay da var

Profesyonel liglerde eksikliklerini tamamlamayan Altay, Nazilli Bld, Kayserispor, Giresunspor, Erzurumspor, Bursaspor ve Zonguldak Kömür’e ceza uygulandı

HABER MERKEZİ
7 takımın 3 puanı silindi! Aralarında Altay da var

Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan ve aralarında Altay ile Nazilli Belediyespor'un da bulunduğu kulüplere puan silme cezası verdi. TFF'den yapılan açıklama göre kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personelidari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

YEDİ TAKIMIN 3 PUANI SİLİNDİ

İncelemeler neticesinde Süper Lig' den Kayserispor, 1'inci Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2'nci Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verildi.

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