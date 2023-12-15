TRENDYOL 1. Lig'de ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağının üstüne bir de TFF'den 3 puan silme cezası alan Altay'da tarihi çöküş yaşanıyor. Bu sezon 15 maçta sadece 1 galibiyet alan, iki kez de berabere kalarak son sıraya demirleyen İzmir temsilcisi, 8 maç art arda kaybederek tarihinin en uzun yenilgi serisini tekrar etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda da üst üste 8 mağlubiyet almıştı. Ayrıca mağlubiyet serisine ek olarak, Altay en uzun süre galibiyet yüzü göremediği sürece de yaklaştı. 13 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen İzmir ekibi yine Süper Lig'e veda ettiği sezon 16 hafta galibiyet yüzü görememişti.

CEYHUN ŞOKU

Altay'da sakatlanan Ceyhun Gülselam şoku yaşanıyor. Geçen hafta Boluspor maçında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve ilk yarıyı kapattığı belirtildi