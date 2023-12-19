Altay’a hücum

Trendyol Birinci Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Altay ara transfer döneminde sıkıntılı günler yaşayabilir. Geçen sezon sürpriz bir şekilde lige tutunan ancak bu sezon hem sportif hem de ekonomik olarak zor günler nedeniyle dibe çöken İzmir ekibinde birçok oyuncuya transfer teklifi geldiği öğrenildi. Son 6 sezondur Altay forması giyen Paixao'nun Şanlıurfaspor, Ceyhun Gülselam'ın Boluspor, Eren Erdoğan'ın Kocaelispor, Murat Berkan Demir'in ise 2. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştığı öne sürülüyor. Bu sezon çıktığı 15 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet elde edebilen, 12 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligin dibine demir atan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve TFF tarafından 3 puanı silinen İzmir temsilcisinin devre arasına 2 maç kala ilk 11'in değişilmez isimlerinin ayrılmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında.

YENİ YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

Takımdan alacaklarını temin edemedikleri gerekçesiyle TFF'ye başvuran yıldız isimler, bonservis bedeli olmadan devre arasında ayrılabilir. Murat Pervane başkanlığındaki çiçeği burnunda yeni yönetim ise oyuncuları takımda tutmak için kaynak arayışında. Çoğunluğu altyapıdan genç oyuncular ile sahaya çıkan siyah-beyazlıların as oyuncularının ayrılması durumunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

PSG EFE İÇİN KAPIYI ÇALACAK

Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya'nın ayrılık kervanına katılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta PSG'nin Sarıkaya ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için kolları İzmir ekibi ile temasa geçeceği öne sürülmüştü. Adı birçok kulüp ile anılan ve sezon sonu sözleşme yenilemeye yanaşmayan Sarıkaya'nın transferini noktalamak için PSG yetkililerin Ocak ayında İzmir'e geleceği ifade edildi. Bu gelişme as oyuncusunu kaybetmek üzere olan yönetimi tedirgin ederken, transfer olmak isteyen Sarıkaya'dan elde edilecek yüksek bir bonservis ücretinin bir nebze kulübü rahatlatacağı kaydedildi.