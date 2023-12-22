Altay hayat buldu

TRENDYOL 1. Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren ve son sıraya demir atan Altay'ın yüzü Adanaspor galibiyetiyle aylar sonra güldü. Ligde ilk ve son galibiyetini ikinci haftada 20 Ağustos 2023'te karşılaştığı Tuzlaspor önünde alan siyah-beyazlılar, 123 gün sonra 3 puanı bir arada gördü. Yine transfer yasağıyla mücadele ettiği sezonda üç puanı Ulusal Kulüp Lisansı alamayınca silinen, 13 maç üst üste kazanamayıp Adanaspor randevusuna kadar çıktığı son 8 maçı kaybeden siyah-beyazlı ekip kritik galibiyetle üzerindeki ölü toprağını attı. Yeni Adana Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için İstanbul'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi suskun silahı Paixao'nun tek golüyle kazanan Altay, son sıradan kurtulamasa da erken pes etmeyeceğinin sinyalini verdi.

ŞİMŞEK DE SİFTAH YAPTI

SİLİNEN 3 puanını telafi ederek tekrar 5 puana yükselen Altay'da takımın dümenindeki 2. maçına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek de galibiyetle camiaya umut aşıladı. Altay, ilk yarının son maçında pazar günü sahasında Play-Off potasından çıkan Keçiörengücü ile karşılaşacak.

SİYAH-BEYAZLILARDA KART ALARMI

ADANASPOR maçından 3 puanla ayrılan Altay'da Efe Sarıkaya'nın kırmızı kart görmesi moralleri bozdu. Ayrıca son maçta sarı kart gören Ceyhun, Salih, Özgür ve Eren 3'er sarı karta ulaşarak ceza sınırına geldi. Teknik adam Yusuf Şimşek'ten oyunculara 'Sakin olun' uyarısı geldi.