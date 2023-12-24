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Haydi Altay bir daha

İzmir ekibi bugün 19.00’da evinde konuk edeceği Keçiörengücü’nü yenerek ikide iki yapmak istiyor

HABER MERKEZİ
Haydi Altay bir daha

Trendyol 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek 8 maçlık yenilgi serisini sonlandıran son sıradaki Altay bugün ilk yarının son haftasında evinde üst üste ikinci galibiyetini alma hedefiyle Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Ali Yılmaz düdük çalacak.

TEK EKSİK CEZALI EFE

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Efe forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Sefa ve Murat Berkan görev yapabilecek. Sakatlığı bulunan Eren Erdoğan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen Altay 5 puanla son sırada, Başkent temsilcisi ise 19 puanla 12'nci basamakta yer alıyor. Adanaspor karşısında ikinci maçında galibiyetle tanışan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, taraftar önünde ilk kez zafer arayacak.

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