Altay’a ihtar şoku

Trendyol 1. Lig'de teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ilk yarının son iki maçında Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Altay'da seri galibiyetlerin sevinci çok kısa sürdü. Devreye moralli giren siyah-beyazlı ekipte, ihtarname şoku yaşandı. Siyahbeyazlılarda as kadroda forma giyen 7 futbolcunun kulübe avukatları kanalıyla ihtarname gönderdiği öğrenildi. Kulüpten alacakları olan isimlerden Marco Paixao, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Salih Sarıkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in kısa süre içerisinde ödemeleri yapılmaması halinde serbest kalma hakkı kazanacağı belirtildi.

YÖNETİM KAYNAK ARIYOR

Transfer yasağı bulunan Altay'da kadroyu korumak isteyen yönetim futbolculara acil ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sıklaştırdı. Kurmaylar önümüzdeki günlerde vefa kampanyası düzenleyip camiadan destek almayı planlıyor. İzmir temsilcisinde bir süre önce kulübe ihtarname gönderen oyunculardan sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'un isimleri 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka ile santrfor Paixao'nun ismi ise 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'la anılıyordu.

YUSUF ŞİMŞEK DAMGA VURDU

Trendyol 1. Lig'de bu sezon 5 teknik adamla çalışan Altay, Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı 3 müsabakada toplam 6 puan kazanırken, diğer 4 teknik direktör ise 14 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılarda, bu sezon görev yapan Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan toplam 5 puan topladı. Altay, Afacan ve Bahloul yönetiminde puan almayı başaramazken, Üzümcü ile 3, Kılıç'la ise 2 puan kazanmayı başarmıştı. Şimşek'in performansı ligde kalmak adına taraftarları da umutlandırdı.