Yalnız bırakıldık

Trendyol 1. Lig'de devre arasına son sırada giren Altay'da başkan Murat Pervane, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcuların ihtar çekmesi ve idman boykotu yapmasına ek olarak usta golcüsü Marco Paixao'nun takımdan ayrılmasının şokunu yaşayan siyahbeyazlılarda başkan Pervane kulübün borcunun 600 milyon TL olduğunu hatırlatırken, "Altı haftadır görevdeyiz. 2 puanı olan takım 8 puana ulaştı. Futbolcuların geçmiş alacakları için ihtar çekmeleri çok normal, yasal haklarıdır. Önceliğimiz tüm oyuncuları kadroda tutmak. Son 2 maçı kazanarak gitmek istemediklerini gösterdiler" diye konuştu.

"ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI"

Kaynak arayışı içinde olduklarını ancak yalnız bırakıldıklarını belirten Altay Başkanı Murat Pervane, "Futbolcular, yönetim, hepimiz yalnızız. Destek istiyoruz. Elimizde sihirli değnek yok. Tüm İzmir'in işin bir ucundan tutması lazım. Biz elimizi taşın altına koyduk. Aile olmayı başardık. Altay sahipsiz kalıyor, yalnız kalıyor. 110 yıllık ulu çınar böyle yalnız bırakılmayı hak etmiyor. Destek olmayanların içleri rahat mı? Ateşten gömleği giydik, çalmadığımız kapı kalmadı. Siyasetçiler, iş insanları, camia, divan kurulu el ele verip ortak akılla Altay'ı hak ettiği yerlere getirmeliyiz" diye konuştu.

"EFE SARIKAYA GİTMEK İSTİYOR"

Altyapıdan yetişen genç stoper Efe Sarıkaya için sözel teklifler aldıklarını ancak sadece Süper Lig ekibi Antalyaspor'un resmi teklif yaptığını belirten Başkan Pervane, "Herkesin uzlaşacağı bir teklifle aramızdan ayrılacak. Bonservis ücretini açıklamam şu an için doğru olmaz. Sezon sonuna kadar 35 milyon TL'lik bütçe ile ligi sorunsuz bitirebiliriz. Hem futbolcu alacakları hem kulübün masraflarını bu parayla karşılayabiliriz" dedi.