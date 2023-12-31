Altay’ın nazar boncuğu Deniz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da son dönemde alacaklarını tahsil etmek için 11 futbolcu kulübe ihtarname gönderirken, forvet Deniz Kadah bu yolu tercih etmeyen tek tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti. Paixao, Ceyhun, Tolga, Özgür, Sefa, Salih, Ozan, İbrahim ve Zeki'nin yanı sıra altyapıdan yetişen Eren Erdoğan ile Eren Karataş, kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Alacaklarının ödenmemesi halinde bu futbolcular serbest kalma hakkı kazanacak. Deniz ise yönetimi bu konuda köşeye sıkıştırmadı. İlk yarıda 11 maçta 718 dakika şans bulan 37 yaşındaki gurbetçi golcü, 2 kez rakip fileleri sarstı. Altay'da üst üste 4'üncü sezonunu geçiren Deniz Kadah'ın ikinci yarıda da siyah-beyazlı formayı terletmeye devam etmesi bekleniyor.