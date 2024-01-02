Eren’e Eyüp markajı

Trendyol Birinci Lig'de devre arasına son basamakta giren transfer yasaklısı ve ekonomik olarak zor günler geçiren Altay'da sular durulmuyor. Oyuncular kulübe ihtar çekerken takımın golcüsü Marco Paixao, alacaklarına karşılık kulüpten ayrılıp Şanlıurfaspor'a gitmişti. Son gelen haberlere göre Paixao ayrılacak son isim değil. Siyahbeyazlıların sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a lider Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi. Sezon başında sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldıktan sonra yönetimle el sıkışıp takıma geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle ligde 5 müsabakada 396 dakika süre bulabildi.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Adı daha önce Beşiktaş'la anılan ancak sezon başında Hatayspor'un talip olduğu Eren, düşük bir bonservis teklifi gelmesi üzerine yuvada kalmıştı. Altay altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı formayla Süper Lig tecrübesi de bulunan genç oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Altay'da başkan Murat Pervane önderliğindeki yönetim kaynak arayışını sürdürüyor. Kulübe kaynak yaratmak isteyen başkan Pervane, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında İzmir'den destek istemişti. Oyuncuların paralarını alamadıkları için ihtar çektiği kulüpte takımın yıldız isimlerinden Marco Paixao alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmişti. Üstüne bir de stat nedeniyle icralık olan siyah-beyazlılarda yönetim kurulu, kulübe acil sıcak para girişi olması için tüm mesaisini harcıyor.