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Haberler Altay Altaylı Efe’ye Fransız talip

Altaylı Efe’ye Fransız talip

HABER MERKEZİ
Altaylı Efe’ye Fransız talip

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde satılması planlanan genç stoper Efe Sarıkaya'ya Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Grenoble talip oldu. Fransız temsilcisinin 18 yaşındaki milli savunmacı için siyah-beyazlı kulüple dirsek temasında olduğu ifade edildi. Geçen hafta Efe'nin satışı için Antalyaspor'la el sıkışan Altay, oyuncunun düşük maaş teklifini kabul etmemesi üzerine transfer defterini kapatmıştı. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Efe Sarıkaya ile Süper Lig'de mücadele eden başka kulüpler de ilgileniyor.

400 BİN EURO İSTİYOR

Altay yönetiminin Efe'nin satışından 400 bin Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi. Sezon başında Bodrum FK'nın kapısından dönen Efe Sarıkaya'yı'yi ilk yarıda iç sahada oynanan Boluspor maçında Paris Saint-Germain'in oyuncu izleme birimi izlemişti

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