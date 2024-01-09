Altay’da başkan değişti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da sular durulmuyor. Sezona ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağıyla giren siyah-beyazlılar, ilk devreyi son sırada tamamlamıştı. Maaşlar ödenemediği için oyuncuların ihtar çektiği kulüpte Paixao ayrılırken, takımdan gönderilen teknik direktör Serkan Afacan'ın sözleşmesi ödeme yapılamadığı için fesih edilememişti. Tüm bunların ardından dün flaş bir gelişme daha yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen olağanüstü kongrede tek aday olarak seçime giren Murat Pervane, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı olmuştu. Pervane dün yaptığı açıklama ile başkanlık görevini Süleyman Özkaral'a bıraktığını duyurdu.

"ÇÖZÜM ODAKLI OLACAĞIZ"

Yaklaşık 2 ay görevde kalan Pervane'nin açıklaması ise şu şekilde: "Büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğüm Altay Spor Kulübü Başkanlığı görevimden, işim gereği sıklaşan yurtdışı seyahatleri ve artan iş yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum. Bu önemli görevi devralacak ismi Yönetim Kurulumuz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare sonucunda, uzun yıllardır kulübümüze emek veren Süleyman Özkaral'a devredilmesi kararını almış bulunmaktayız." Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Süleyman Özkaral, ise kulübün önündeki problemlerin çözümü için çalışacağını belirtti. Özkaral, "Bir tane Altay'ımız var ve sorunlarının acil çözümüne ihtiyacı var. Başkanlığım döneminde birleştirici, çözüm odaklı, küskünlüklerin olmadığı bir dönem yaşayarak, ligde kalma hedefine sadık çalışacağız." ifadelerini kullandı.