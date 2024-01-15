Altay Urfa sınavında

TRENDYOL 1. Lig'de ilk yarının son 2 maçını kazanarak devre arasına 8 puanla son sırada giren Altay bugün ikinci yarının ilk haftasında evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Ligde 3'te 3 yaparak kümede kalma umudunu korumayı hedefleyen siyah-beyazlılar, 16 puanı bulunan 15. sıradaki rakibine ilk yarıda 2-1 mağlup olmuştu. Bu arada Altay'dan ayrılıp Şanlıurfaspor'la anlaşan Marco Paixao bu akşam eski takımına karşı ilk kez rakip olacak. Öte yandan müsabakanın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribünü 54.5 TL'den satışa sunuldu.