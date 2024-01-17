Trendyol 1. Lig'de bu sezon üst üste 8 mağlubiyet alıp, 13 hafta galibiyet yüzü göremeyen Altay her şeye rağmen lige tutundu. Bu sezon yönetimde dikiş tutturamayan, üçüncü başkan, dördüncü teknik direktörüyle yola devam eden, kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen, ekonomik sorunlarını aşamayan ve futbolcuların alacaklarını tahsil edememeleri nedeniyle idman boykotu yaptığı transfer yasaklısı İzmir ekibi pes etmedi. Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek yönetiminde son üç maçında hanesine 9 puan yazdıran Altay, Adanaspor, Keçiörengücü ve son olarak da direkt rakibi Şanlıurfaspor'u dize getirerek 3'te 3 yaptı. Altay'da futbolcular ortak bildiri yayınlayarak kubülün durumuna dikkat çekti.

YILDIZLARDAN ORTAK MESAJ

Oyuncular, "Kulübümüzün hayatta kalması adına fedakarlık yapmaktayız. Tüm camiamızdan maddi manevi destek beklediğimizin bilinmesini istiyor, ivedilikle harekete geçilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Başkanımız Süleyman Özkaral'ın şeffaflığını, iyi niyetini, bizler ve kulübümüz için neler yaptığını yakinen bilen insanlar olarak kendisine destek olunmasını ve bu yolda yalnız bırakılmamasını rica ediyoruz" dedi.

"BU SAVAŞTA BİZ DE VARIZ"

Altaylı taraftarların maçtan sonra tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu teknik direktör Yusuf Şimşek, galibiyeti taraftarlara armağan etti. Şimşek, "Bu çocukların inanılmaz özverili bir şekilde çalıştığını görüyorum. Maddi olanaksızlara rağmen hem antrenmanda hem maçlarda inanılmaz derecede bir efor sarf ediyorlar. Bunun da karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Kesin olarak düştü gözüyle bakılan Altay vardı, fakat son dakikaya, son saniyeye kadar bu savaşta biz de varız. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Ondan sonra tekrar ayaklarımız yere basarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Şimşek ile birlikte Altay son 4 maçtan 3 galibiyet alırken, sadece 1 yenilgi tattı.

ALTAY 110 YAŞINDA

İzmir'de 16 Ocak 1914 yılında kurulan Altay Spor Kulübü 110. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana attığı her adımda taraftarını ve camiasını onurlandırmak için mücadele eden, kuruluş ilkelerine sadık olan ve her zaman tarihine bağlı kalan Büyük Altay 110 yaşında!" ifadeleri kullanıldı. Yıldönümü kutlamaları, Kuzey Irak'tan gelen şehit haberleri nedeniyle ertelendi.