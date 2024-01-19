Altay’da kaleci Eren ayrılıyor

Trendyol 1. Lig'de sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Altay'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ödeme alamadığı için serbest kalma hakkını kullanıp Şanlıurfaspor'a transfer olan Marco Paixao'dan sonra 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncu ile masaya oturan Altay, yeni sözleşme konusunda ortak bir noktada buluşamayınca genç file bekçinin sözleşmesini tek taraflı feshetmeye karar verdi. Bonservisini eline alacak Eren'in de şimdiden kendisine kulüp bakmaya başladığı ifade edildi. Altyapı patentli Eren, bu sezon siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte kalesinde 30 gol gören genç kaleci, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.