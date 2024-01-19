Karşıyaka’dan taraftarlara ’tribün’ çağrısı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında pazar günü evinde Eynesil Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da yönetim, yaptığı yazılı açıklama ile taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan bildiride, "Şampiyonluk yolunda tüm konsantrasyonumuzu ve gücümüzü tamamen sahaya odaklayabilmek adına en büyük destekçimiz olan taraftarımızı stadyumda yanımızda görmek istiyoruz. Bu amaçla iç sahamızda gerçekleştirdiğimiz canlı maç yayınlarımızı sezon sonuna kadar sona erdirmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Özellikle gurbetteki Karşıyakalıların bu kararı anlayışla karşılamalarını umuyoruz. İmkanı olan tüm Karşıyakalıların ise sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolcularımızı tribünde 90 dakika boyunca destekleyeceklerine inanıyoruz."