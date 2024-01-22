Büyük Altay frene bastı

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3 maçını da kazanıp son sıradan kurtulan Altay direkt rakibi Tuzla'ya deplasmanda yenilerek yara aldı: 2-0. Maçın 18. dakikasında Ahmethan Sefa'dan sıyrılarak ceza alanına girdi. Savunmanın müdahalesine rağmen kaleye şutladı. Kaleci Ozan topa sahip oldu. 23'te Samet'in ortasında Ahmethan boş pozisyonda kafayı vurdu. Top auta çıktı. 44'te Aminu'nun uzun ara pasında Özgür topa vuramadı. Boş pozisyonda topla ceza alanına giren Togue öne çıkan kaleci Ozan'ın yanından fileleri havalandırdı: 1-0.

2. YARIDA AÇILDI AMA YETMEDİ

Ev sahibi Tuzlaspor ikinci yarıya da hızlı başladı. 61'de Eren'in ceza alanı dışında şut denemesinde top dışarı çıktı. 65'te Awuku'nun ceza alanında düşmesiyle topu önünde bulan Eren, Deniz'e çıkardı. Deniz'in şutunda savunmanın müdahalesiyle top auta çıktı. 66'da Zeki'nin sağ çaprazdan sert şutunda top auta çıktı. 87'de Hikmet'in pasında Mamba'nın şutunda direkten dönen topu, aynı futbolcu tamamladı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

MECBURİ DEĞİŞİM

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, dün Tuzlaspor karşısında orta alanda mecburi değişime gitti. Şimşek, geçen hafta kazanılan Ş.Urfaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ceyhun'un yerine orta alanda Murat Berkan'a şans verdi. İleri uçta yine Tolga ve Deniz birlikte görev yaparken, hafta içinde takımdan ayrılan kaleci Eren Karataş'ın yanı sıra devre arasında Ş.Urfaspor'a imza atan Marco Paixao da kadroda yer almadı.