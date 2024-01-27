Altay’da büyük kaos

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan en zor günlerini geçiren Altay, üst üste aldığı darbelerde dağılma noktasına geldi. Ara transfer döneminde önce usta golcü Marco Paixao'yu elinden kaçıran siyah-beyazlılar, kaleci Eren'in Manisa FK ile anlaşması, Efe'nin Fransız ekibi Grenoble'ye satılması sonucu kadrosunda önemli kayıplar yaşadı. İzmir temsilcisi son darbeyi ise teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifa etmesiyle aldı. Şimşek yaptığı açıklamada Tolga, Zeki, Ozan ve Deniz'in de takımdan ayrılması nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Altay'ın kadrosunda Ceyhun Gülselam, İbrahim Öztürk, Murat Uluç ve Özgür Özkaya dışında tecrübeli futbolcu kalmadı. Sezon başında Naderi, Björkander ve Kutay'la veda- laşan Altay'da geçen sezonki kadrodan ayrılan oyuncu sayısı 10'a yükseldi. Başkan Özkaral son gelişmeler üzerine yine yazılı açıklama yaparak ilgisizlikten yakındı. Taraftarlara de sitem eden Özkaral, "Süper Lig'de ve öncesindeki sezonlarında tıklım tıklım olan tribünler, sezon başından beri fiyatları uygun tutmamıza rağmen boş kaldı" dedi.

'OYUNCULARIMIZI AYARTIYORLAR'

Özkaral, İzmir'in dinamiklerine de seslenirken " İzmir'in tüm milletvekilleri, tüm belediyeleri, tüm siyasi partileri, tüm odaları ve önde gelenleriyle yaptığımız görüşmelerde, diğer yarıştığımız kulüplerin şehirlerinden aldığı desteklerin aksine bizler sadece başarı dilekleriyle yetindik. 110 yıllık koca çınarın transfer yasağı olduğunun bilinmesine rağmen bazı kulüpler aylardır futbolcularımızı ayartmaya çalışmaktadır. Bu kulüplerin daha sonra hesaplaşılmak üzere not edildiğini belirtmek isteriz. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek ile tekrar görüşerek durumu netleştireceğiz" diye konuştu.