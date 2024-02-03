İzmir’de derbi ateşi

Trendyol 1. Lig'de bugün İzmir derbisine sahne olacak. İzmir'in iki köklü çınarı Göztepe ve Altay, farklı hedefler için sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Ev sahibi Göz-Göz kritik maç öncesi 39 puanla 2. sırada yer alırken, siyahbeyazlılar ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar derbiye yoğun ilgi göstererek biletlerin tamamını tüketti. Altaylı taraftarlar ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği bugün tribündeki yerini alamayacak.

Altay'da Cüneyt Biçer ilk maçına çıkacak.

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VAR

Göztepe'de Palmer ve tedavisi süren Diouf'un yanı sıra sarı kart cezalısı Traore ile geçen hafta Çorum deplasmanında sakatlanan Doğan forma giyemeyecek. Altay'da ara transferde ayrılan Paixao, Zeki, Tolga, Deniz, Efe, Eren, Ozan ve İbrahim cezalı Salih bugün kadroda yok. Altay'da Yusuf Şimşek'in yerine bu sezonki 5. teknik direktör olarak göreve getirilen Cüneyt Biçer ilk maçına çıkacak.

STOİLOV: GÜCÜMÜZ TARAFTARLARIMIZ

KRİTİK Altay maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün, izleyen herkese müthiş bir maç seyrettirmek istiyorum. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Onlarla bütünleşmek istiyoruz" dedi.

GÖZ-GÖZ'E BULGAR KARDEŞ

KIYASIYA mücadelenin yaşanacağı Göztepe- Altay karşılaşmasına sarı-kırmızılı ekibi desteklemek için Bulgaristan'dan Levski Sofia taraftarının geleceği öğrenildi. Stanimir Stoilov hayranı grup, bu müsabaka için Göztepe ile kardeşlik bayrağı hazırladıklarını ve kritik karşılaşmada tribünlerdeki yerini alacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdular.

ÇİFTE BOMBA

GÖZTEPE'DEN yeni transfer hamleleri gelmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya Ligi ekiplerinden SK Austria Klagenfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki orta saha Turgay Gemicibaşı ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ön libero, bonservis konusunda kulübünden indirim istemişti. Avusturya temsilcisi, Turgay'ın talebine olumlu yaklaşınca transferin önünde herhangi bir engel kalmadı. Turgay'ın önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Hücumdaki sorunu çözmek için vites arttıran sarıkırmızılı ekip, son olarak İsviçre ekibi Lausanne-Sport forması giyen 28 yaşındaki golcü Brighton Labeau'yu radarına aldı. Monaco altyapısında yetişen forvetin geçtiğimiz gün kulübü ile sözleşmesi sona erdi. Göz-Göz, Brighton'dan olumlu dönüş alırsa direkt imzayı attıracak.